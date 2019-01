Ce qu’il souhaite, c’est bien encadrer les adeptes de ce sport de combat, qui est une combinaison de coups de poing et de coups de pied.

Si c’est encadré par des professionnels, ça va être bien fait. Ça peut être dangereux comme dans tous les sports, mais je ne pense pas que c’est plus dangereux qu’un autre sport , assure le propriétaire de Team Poulin.

Sa passion à lui, c'est le kickboxing. Depuis 10 ans, il a vu le sport gagner en popularité. C’est un sport connu, je le savais que le monde embarquerait. Je veux faire ça avec les enfants, avec les plus vieux, avec tout le monde!

Guy Poulin, propriétaire d'une nouvelle école de kickboxing à Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Il croit que le plus grand avantage des sports de combat est de donner confiance en soi . Et ça, Émilie Roberge peut en témoigner. Le kickboxing a été pour elle une révélation.

C'est vraiment pour la confiance en moi et pour apprendre à me dépasser. Je deviens meilleure, je prends de l'énergie. Je deviens forte et j'aime vraiment ça , confie-t-elle.

Ça me permet de me dépasser, renchérit pour sa part Marc-Antoine Juneau. J'ai toujours été un gars de sports extrêmes et le fait d'être homme à homme, face à face, donner son 100 %... Ça donne un beau sentiment d'accomplissement.

Un sport qui peut être bénéfique

Entraîneur à l’école Team Poulin, Antoine Coutu croit lui aussi que le sport, malgré le danger, peut être pratiqué en toute sécurité.

C'est un sport qui a un certain danger, mais si on le pratique avec du respect et un bon encadrement, il n'y aura pas de blessure , affirme-t-il.

Il ajoute lui aussi que les avantages sont nombreux.

Il suffit de penser à tous les gens qu'on a aidés avec le sport, des gens plus en difficulté, qui ont arrêté de consommer, qui se sont pris en main et qui ont changé leur vie , soutient-il.

L’école Team Poulin ouvrira ses portes mardi, dans Fleurimont.