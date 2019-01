La Baie reçoit une compétition de ski de fond amateur unique au Québec

Pour une deuxième année, le centre de plein air le Bec-Scie à la Baie a accueilli une trentaine de participants au skiathlon, une compétition de ski de fond du circuit québécois de la Course des maîtres. Il s'agit d'un concept unique pour les fondeurs amateurs.

Pendant 10 kilomètres, les skieurs avancent d'un pas classique sur les pistes, puis ils repartent en pas de patin pour 10 autres kilomètres.

Le skiathlon est une discipline normalement réservée aux professionnels lors des compétitions provinciales ou mondiales. Depuis deux ans, le Bec-Scie est le seul centre au Québec à offrir ce concept aux amateurs.

Avec le skiathlon, on peut voir le volet participatif. Ce n'est plus seulement l'élite qui est là dans les évènements de ski de fond. Dominic Piché, co-organisateur du skiathlon

Après 10 kilomètres, les skieurs doivent changer d'équipement pour repartir en pas de patin. Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

Sport populaire

Le co-organisateur de l’évènement Dominic Piché se réjouit de la popularité grandissante du ski de fond. Selon lui, tout comme la course à pied, les skieurs sont de plus en plus nombreux à s’inscrire aux compétitions.

Les inscriptions au skiathlon étaient toutefois un peu moins nombreuses cette année, en raison du temps froid et du vent qui étaient annoncés.

Des gens d’un peu partout au Québec étaient présents. Un volet jeunesse était également organisé.

La semaine prochaine, ce sera au tour du centre de ski de fond Le Norvégien, à Jonquière, d'accueillir une autre étape du circuit de la Course des maîtres.