Racisme envers les Autochtones : la Commission des services policiers de Thunder Bay s'excuse publiquement

Je reconnais de tout coeur et sans réserves qu'il existe un racisme systémique dans cette organisation , a déclaré la présidente de la CSPTB, Celina Reitberger.

L'avocate retraitée Celina Reitberger a été nommée présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay en décembre 2018. Photo : CBC/Matt Prokopchuk

Dans sa mission de surpervision du Service de police de Thunder Bay, la Commission a manqué à ses responsabilités envers les peuples autochtones de la communauté. Celina Reitberger, présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay

L’organe donne ainsi suite à une importante recommandation des récents rapports du directeur indépendant de l’examen de la police, Gerry McNeilly, et du sénateur Murray Sinclair.

Dans le document qu’il a publié en décembre après avoir passé en revue des plaintes liées aux relations entre la police de Thunder Bay et les Autochtones, M. McNeilly a aussi recommandé la réouverture de neuf enquêtes sur la mort d’Autochtones.

Pour sa part, le sénateur Sinclair a demandé dans son rapport le démantèlement temporaire de la Commission des services policiers de Thunder Bay. La Commission civile de l’Ontario sur la police a, par la suite, nommé un administrateur externe, l’avocat Thomas Lockwood, pour une durée d’une année.

Selon Celina Reitberger, les secteurs dans lesquels se manifeste l'échec de la CSPTB sont ceux de la planification stratégique et opérationnelle, la consultation dans le développement de la gouvernance et la reconnaissance des cas de violence et de racisme systémique envers les peuples autochtones de Thunder Bay .

Un geste énorme

Le chef des Premières Nations de Rainy River, Robin McGinnis, était présent à la rencontre.

C'est un geste non seulement énorme pour Thunder Bay, mais aussi pour tout le Canada. Thunder Bay n'est pas le seul endroit où il y a du racisme envers les Autochtones , indique-t-il.

L'examen conduit par M. McNeilly avait en effet été commandé en 2016 à la suite d'une plainte de la famille de Stacy Debungee, issu des Premières Nations de Rainy River, et retrouvé mort dans la rivière McIntyre en octobre 2015.

Nous ne pouvons pas faire de progrès sans reconnaître le problème. Robin McGinnis, chef de la Première Nation de Fort William

Près de 300 personnes ont pris part au cercle de réconciliation au cours duquel la Commission a transmis ses excuses. Photo : CBC/Matt Prokopchuk

La CSPTB avait déjà reconnu sans équivoque la présence de racisme à l'égard des Autochtones au sein de la police, dans une déclaration émise lors de sa toute première rencontre après la publication des rapports de M. McNeilly et du sénateur Murray.

Mme Reitberger, membre de la Première Nation de Fort William, tenait toutefois à s'excuser publiquement par la tenue d'un cercle communautaire.