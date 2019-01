Vitalité économique : Saint-Marc-de-Figuery, la municipalité la plus dynamique de la région

L'indice est calculé à partir de données comme le marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique. Les plus récentes données datent de 2016.

La municipalité d'un peu plus de 800 habitants se classe au 43e rang au Québec.

À lire aussi : La MRC de La Jacques-Cartier championne de la vitalité économique

Son maire, Daniel Rose, est surpris par ce résultat, mais considère que sa municipalité est effectivement dynamique.

C'est sûr qu'on travaille fort là-dessus, on veut dynamiser notre municipalité au maximum et c'est bien parti. Mais qu'on soit vraiment enregistré, je ne savais pas. Peut-être par la qualité des citoyens qui y vivent, peut-être aussi à proximité de la ville d'Amos. C'est un village-dortoir, pas mal de gens travaillent à Val-d'Or et à Amos. C'est un beau milieu de vie, on a quand même pas mal de services ici à Saint-Marc , explique M. Rose.

Autres indices

Parmi les autres municipalités les plus dynamiques en Abitibi-Témiscamingue, on retrouve Rapide-Danseur au 78e rang, Rivière-Héva en 81e position et Saint-Félix-de-Dalquier au 94e rang provincial.

Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos sont quant à elles écartées du top 10 des municipalités de la région présentant le meilleur indice de vitalité économique.