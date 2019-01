Quand le F.-A.-Gauthier reviendra-t-il?

Depuis le 18 décembre dernier, Transports Canada a interdit au F.-A.-Gauthier de naviguer en raison de problèmes mécaniques.

Les propulseurs azimutaux vibrent anormalement. Selon certaines informations, le système d'engrenage serait défaillant.

Il s'agit pourtant de composantes mises en service en 2014 seulement.

Les deux propulseurs azimutaux sont situés sous la coque à l'arrière du navire et ne sont accessibles que lors d'une cale sèche. Photo : Radio-Canada

Pour connaître l'étendue des dommages, la cale sèche était nécessaire. L'objectif est de savoir pourquoi les propulseurs fonctionnent mal.

La Société des traversiers ne peut cependant garantir qu'ils pourront être réparés pendant cette période de deux semaines.

Cela signifie que l'arrêt forcé du traversier mis en service en 2015 et qui a coûté 175 M$ aux contribuables québécois pourrait durer encore plusieurs semaines.

On va avoir accès aux propulseurs, on va pouvoir les démonter, pour observer les pièces et comprendre ce qui s'est passé.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec