La fierté des jeunes cultivée au 50e Tournoi de hockey Denis Labrie de Matane

Six finales sont prévues dimanche après-midi entre des équipes de niveaux novice, atome et bantam.

La présidente de Hockey Matane, Marie-Hélène Langlois, explique que l'événement est toujours très excitant pour les joueurs âgés de 7 à 14 ans.

On fait toujours ça [de façon] assez grandiose avec de l'animation, de la musique. On ferme les lumières et les joueurs sont présentés à tour de rôle avec les feux de projecteur et la boucane. C'est toujours bien le fun pour les petits qui sont sur la glace , affirme-t-elle.

Six finales étaient à l'horaire pour la dernière journée du tournoi. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Pour trois joueurs atome BB, le tournoi s'est terminé plus tôt que prévu puisque leurs équipes ont été éliminées.

On a bien joué, sauf qu'à la fin ils ont fait des buts balloune alors notre gardien n'était pas capable de les arrêter , explique Louis Métivier, qui joue pour les Sieurs Desjardins de Matane.

On menait 2-1 et à 1,6 seconde de la fin, on s'est fait compter un but. Après ça, on est allés en prolongation, après ça en tirs de barrage, pis on a perdu. On était dedans jusqu'à la fin... on a juste pas été chanceux , raconte pour sa part Gabriel Bélanger, du Fleur de Lys du Témis.





Émile Plourde, Gabriel Bélanger et Louis Métivier sont fiers de leur performance même s'ils n'ont pu se rendre en finale. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Malgré tout, les trois athlètes, tous âgés de 10 ans, sont fiers de leur performance et ont bon espoir de se rendre en finale l'année prochaine.

On est fiers parce qu'on a compétitionné toute la partie et c'était serré! Émile Plourde, joueur des Sieurs Desjardins de Matane

Pour d'autres, la journée est encore loin d'être terminée : la dernière finale est prévue à 18 h 45 dimanche.

Les jeunes joueurs ont donné leur 100% pour se mériter une place en finale! Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

La deuxième tranche du tournoi, qui regroupe des équipes de niveaux novice à midget, aura lieu du 7 au 10 février à Matane.