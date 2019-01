Un Jeannois remporte l'or aux Championnats nationaux élite de judo

La compétition qui se tenait à Montréal réunissait les huit meilleurs judokas au pays dans chaque catégorie.

Simon Paquet, qui s'entraîne avec le Club de judo Albatros, s’est dit très fier de sa performance.

Ça fait trois ans que je suis qualifié pour ce championnat-là et que je ne me classe pas. Cette année, je suis content et ça prouve mes efforts.

Simon Paquet, judoka