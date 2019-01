Partager la passion du ski de fond avec des skieurs d’élite

À l’origine, d’anciens skieurs d’élite ont mis sur pied cette activité pour partager leur passion et enseigner diverses techniques aux débutants comme aux skieurs d’expérience.

La première journée, on fait deux ateliers sur neige, explique Judith Gagné, membre du comité organisateur. Le soir, on a un souper amical où l’on parle de notre journée, on montre quelques photos, et quelques prix de présence. Le dimanche on a un atelier de fartage et un atelier de perfectionnement.

Le comité organisateur apprécie l’excellente collaboration du Club de ski Norfond.

Ils donnent accès au sentier, ils nous préparent les sentiers aussi, souligne Judith Gagné. Pour la formation, des fois, on a des petits besoins spécifiques comme une aire de jeux où ce que l’on a besoin, c'est que ce soit un petit peu plus grand et que ce soit bien plat.

Des skieurs sont rassemblés au Club de ski de fond Norfond à Baie-Comeau. Photo : Courtoisie Judith Gagné

Donc ils nous préparent les sentiers pour l’événement comme on a de besoin et ils les refont dans la nuit du samedi pour que le dimanche ce soit encore très beau, poursuit Judith Gagné. En formation, des fois on chute un peu ou on brise les pistes.

Selon Judith Gagné, le Club de ski Norfond est aussi un endroit très propice pour tenir une activité du genre avec son grand chalet, sa salle de fartage et des pistes présentant divers niveaux de difficulté à proximité.

L’événement devrait être de retour à la deuxième semaine de janvier, l’an prochain.