Briser l'isolement des femmes victimes d'agressions sexuelles à Rouyn-Noranda

Cinq ateliers permettront aux femmes de parler de leur vécu et de briser l'isolement.

Des thèmes tels que les émotions, le stress ou encore les relations avec les autres seront abordés lors de ces rencontres organisées pour sept ou huit femmes à la fois.

Les ateliers, déjà offerts par le passé au Point d'appui, attirent plusieurs femmes, explique l'intervenante Judy Noury.

Il n'y a pas plus d'agressions [qu'avant], mais je pense que les femmes commencent de plus en plus à en parler. Judy Noury, intervenante au Point d’appui

Depuis les 4 dernières années et avec les hashtags qu'on a vu passer, on voit que les femmes ont envie de briser l'isolement et les tabous. C'est vraiment intéressant de voir que les femmes se mobilisent autour de la violence sexuelle qui a été et qui est encore un sujet très tabou. , dit-elle.

La date limite pour les inscriptions est le 18 janvier. Le groupe de soutien débutera dans la semaine du 4 février.