Le hockey pour promouvoir le rôle de la police auprès des jeunes

Le fils de Daniel Bouffard en est à sa sixième participation consécutive au tournoi qui réunit plusieurs équipes de la Ligue de hockey de quartier de Sudbury.

Le père de famille estime que le championnat est important, car il permet aux jeunes amateurs de hockey des quatre coins de la municipalité de se rencontrer.

D’habitude, on ne voit que l’équipe contre laquelle on joue, mais dans ce tournoi, on voit toutes les équipes jouer, on célèbre toutes les équipes , souligne-t-il.

Daniel Bouffard discute régulièrement avec son fils de l'importance des forces policières. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’évènement commandité par la police du Grand Sudbury a aussi permis à M. Bouffard d’avoir davantage de conversations avec son fils sur le rôle de la police.

Auparavant, les enfants regardaient les policiers et les trouvaient autoritaires, mais aujourd’hui, on encourage nos enfants à saluer les policiers, les remercier de soutenir le tournoi. Daniel Bouffard, père de famille

Pour le vice-président de la Ligue de hockey de quartier de Sudbury, Mark Bedard, le partenariat avec la police est d’une grande valeur.

Les jeunes apprennent à voir les policiers comme leurs amis, à leur faire confiance, à comprendre qu’ils peuvent aller vers eux si jamais ils sont dans une situation dangereuse , fait-il savoir.

Mark Bedard est le vice-président de la Ligue de hockey de quartier de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il se félicite d'ailleurs de l’intérêt que suscite toujours le championnat.

Nous sommes parvenus à maintenir notre taux de participation au cours des 10 dernières anneés. Mark Bedard, vice-président de la Ligue de hockey de quartier de Sudbury

Les équipes participantes rivalisent également pour récolter le plus grand nombre de denrées non périssables au profit de la Banque alimentaire de Sudbury.

Cette année, les organisateurs du tournoi espère surpasser les 1200 kg de denrées recueillies l’an dernier.