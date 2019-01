Des milliers de signatures pour une deuxième saison de Demain des hommes

Près de 20 000 internautes avaient signé la pétition dimanche matin, soit moins de quatre jours après que l’auteur de la série, Guillaume Vigneault, eut annoncé l’information au sujet de son non-renouvellement.

Le scénariste s’est dit touché et étonné par cette réaction du public. « Eh bien ça, je ne m’y attendais pas , a-t-il commenté au sujet de la pétition.

« On ne sait pas toujours si notre travail touche pour vrai, a écrit l’acteur Émile Proulx-Cloutier, qui a relayé la pétition sur Facebook. C’est dans ces moments-là que ça devient très palpable. »

Dans un message publié jeudi, Guillaume Vigneault se disait « immensément déçu » que la série ne revienne pas.

« J’avais encore des tonnes d’histoire à faire vivre à tout ce beau monde-là, des personnages si bien incarnés par une brochette d’acteurs et d’actrices qui se sont vraiment donnés, ont pris des chances et ont ajouté avec tant de justesse leur intelligence et leur cœur à mon travail », avait-il écrit sur Facebook.

La série, qui suit le quotidien d’une équipe de hockey junior majeur fictive – Les Draveurs de Montferrand – avait d’abord été présentée sur l’Extra d’ICI Tou.tv, puis diffusée sur ICI Radio-Canada Télé.

La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, avait expliqué jeudi qu’un choix difficile avait dû se faire entre Demain des hommes et Faits divers, cette dernière série l’emportant au final.

Dominique Chaloult avait toutefois ajouté que le développement de la série était interrompu, mais qu’il pourrait peut-être y avoir une deuxième saison.