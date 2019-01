Campagne de recrutement de pompiers au Témiscamingue    

L'organisation qui regroupe les pompiers de Ville-Marie, Lorrainville, Béarn, Duhamel-Ouest, Saint-Édouard-de-Fabre et Saint-Bruno-de-Guigues veut embaucher au moins une dizaine de pompiers.

Les casernes de pompiers des six municipalités ouvriront leurs portes au public afin de parler de leurs besoins et expliquer leur travail.

On a toujours besoin de pompiers dans chacune des municipalités, explique le directeur Jean Martineau. On recherche le plus de candidats possible, mais une dizaine feraient notre affaire en ce moment, surtout dans la municipalité de Fabre. On est sous-équipés en main-d'œuvre, on a seulement trois pompiers dans cette municipalité.

Le regroupement qui compte actuellement 64 pompiers a reçu cette semaine 50 nouveaux uniformes.

D'autres municipalités du secteur nord ont montré leur intérêt à rejoindre la RISIT.