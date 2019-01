Un salon réunit les professionnels du cannabis, un secteur en évolution

Le Lift & Co. Cannabis Expo est organisé annuellement, mais la rencontre de 2019 est la première à se dérouler depuis la légalisation de la marijuana au Canada en octobre dernier.

« Tout le monde essaye d’avoir une part du gâteau », explique le vice-président de la stratégie auprès du salon Lift & Co. en soulignant que le nombre de parts est cependant limité.

À lire aussi : Cannabis Culture fermera ses comptoirs de vente de Vancouver

Les spécialistes présentent au salon une panoplie de produits permettant entre autres de faciliter la récolte de cannabis. Certains outils industriels, telle une tondeuse pour élaguer les plants, peuvent coûter des centaines de milliers de dollars.

Et parmi les conversations, figure le fait que les consommateurs doivent désormais acheter leur cannabis plus cher depuis sa légalisation. « Je crois que cela ne dérange pas les gens de payer quelques cents de plus pour un produit qui est sécuritaire et [dont la qualité] a été vérifiée, affirme Mike Babins, le propriétaire du magasin Evergreen Cannabis.

Les spécialistes s’accordent cependant à dire que le prix du cannabis devrait baisser au fil du temps à mesure qu’un nombre plus important d’entreprises entrent dans le marché.