Accident d’autobus à Ottawa : l’enquête se poursuit

L'Unité des enquêtes sur les collisions du SPO a quitté les lieux, où trois personnes ont perdu la vie et une vingtaine d'autres ont été blessés lorsque leur autobus à deux étages a percuté le toit d'un abribus.

Le Transitway demeure cependant fermé entre les stations Dominion et Lincoln Fields, jusqu'à nouvel ordre, affirme la Ville d’Ottawa.

Rappelons que le chef du SPO, Charles Bordeleau, a affirmé lors d'une conférence de presse tenue samedi que l'enquête sera longue, détaillée et complexe .

Un accident d'autobus à la station Westboro Photo : Radio-Canada / Twitter/@KarinaWieser

Le bilan demeure le même

Selon les plus récentes informations disponibles, un patient se trouve toujours dans un état critique, dimanche matin, à l'Hôpital d'Ottawa. L'état de six blessés est considéré comme « sérieux » et quatre autres sont dans un état « stable ».

Du côté de l'Hôpital Queensway Carleton, un patient est dans un état « sérieux, mais stable » alors que sept personnes ont reçu leur congé.

Par ailleurs, les résidents qui veulent exprimer leurs condoléances aux familles des victimes, aux personnes blessées et à toute autre personne touchée par l'accident pourront le faire dès lundi midi.

Il y aura un livre de condoléances à l'hôtel de ville d'Ottawa, que la population pourra signer, et ce, jusqu’à la fin de la journée, le dimanche 20 janvier.

La Ville encourage résidents et visiteurs qui veulent rendre hommage aux victimes et à ceux touchés par la collision d'autobus à Westboro à signer le livre de condoléances commémoratif.

Santé publique Ottawa invite toute personne touchée émotionnellement par la tragédie à appeler la ligne de crise en santé mentale, au 613 722-6914.