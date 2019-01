Un pompier bénévole retrouve une fillette inconsciente dans la neige

Le pompier bénévole de Foam Lake en Saskatchewan qui a retrouvé jeudi une fillette de 11 ans portée disparue et inconsciente dans la neige est heureux d'avoir sauvé une vie.

Cole Maksymytz était au travail lorsqu’il a remarqué une concentration de voitures de police. Après s’être informé de cette agitation, il s’est joint à leur équipe pour rechercher l’enfant qui était malade à la maison, mais qui avait quitté le logement toute seule entre 15 h et 17 h pendant que sa mère s'était absentée.

« Je me suis dit, oh, mon Dieu, et si c’était mon enfant, j’aurais bien voulu que quelqu’un puisse venir m’aider », a précisé M. Maksymytz qui est le père de quatre enfants.

Au volant de sa voiture pendant les recherches, il a remarqué de petits pas le long d’un sentier. Il les a suivis et a vite découvert la fillette qui était inconsciente dans la neige, mais vivante.

« J’étais au bon endroit, au bon moment », souligne le pompier.

D’après Cole Maksymytz, la fillette a souffert d’hypothermie et de blessures provoquées par le froid, mais elle se rétablit.

L'enfant habite à Bankend, un hameau à environ 200 kilomètres au sud-est de Saskatoon.