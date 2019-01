L’UMQ veut attirer des travailleurs français au Québec

Les maires de 6 municipalités du Québec (Contrecœur, Deux-Montagnes, Matane, Saint-Donat, Sainte-Julie et Drummondville), accompagnent le président de l'UMQ (Union des municipalités du Québec), et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, en France en ce moment.

Ils assistent à la mission économique de l'organisme qui commence aujourd'hui à Paris et qui se déroulera jusqu’à samedi prochain. L’objectif est d’attirer le plus de travailleurs français possible en sol québécois.

C'est la première fois que l'UMQ tient une mission particulièrement articulée autour de la pénurie de main-d'oeuvre , explique Alexandre Cusson.

Sous le thème, « On a besoin de toi, c'est urgent », les représentants du Québec misent beaucoup sur ce salon fort couru par les chercheurs d’emplois français.

Il s'agit de l'un des salons de l'emploi les plus importants en France. 25 000 visiteurs sont attendus. Attirer des travailleurs étrangers est l'une des bonnes méthodes pour combler les emplois [vacants] au Québec. Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec

Alexandre Cusson dit miser sur les relations étroites entre le Québec et la France pour trouver des travailleurs intéressés à venir s'établir dans la province.

La France est un pays intéressant pour nous. La langue, les ententes déjà établies avec le pays facilitent la mobilité de main-d'oeuvre. Des soudeurs, des ferblantiers, des machinistes sont notamment en demande. Alexandre Cusson

Le Salon du travail et de la mobilité professionnelle se déroule jusqu'au 19 janvier prochain.

Plus de 100-mille emplois sont à combler un peu partout dans différents secteurs au Québec.

L'année 2019 marque aussi le 100e anniversaire de l'Union des municipalités du Québec (Nouvelle fenêtre) .