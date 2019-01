Les Foreurs subissent une défaite de 7- 0 face aux Saguenéens

Jonathan Lemieux a amorcé la rencontre pour les Foreurs et il a cédé six fois en 25 lancers avant de laisser sa place à Mathieu Marquis, qui a donné un but en sept tirs.

Le gardien des Saguenéens Alexis Shank a réussi un troisième blanchissage cette saison grâce à 22 arrêts.

Les Foreurs ont perdu pour une troisième fois de suite.

Une mince victoire pour les Huskies

Pour leur part, les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté une victoire de 5-4 en fusillade contre les Islanders de Charlottetown.

Les Huskies, la meilleure équipe de la LHJMQ ont signé une quatrième victoire consécutive.

Ils détiennent six points d'avance sur les Voltigeurs de Drummondville au sommet de l'Association Ouest.

Samuel Harvey a ajouté la victoire à sa fiche après être venu en relève à Zachary Emond. Le vétéran des Huskies n'a rien donné en 17 lancers.

Les Foreurs et les Saguenéens croiseront le fer de nouveau dimanche après-midi à Chicoutimi et les Huskies vont affronter les Mooseheads d'Halifax à Halifax.