Les quartiers centraux de Québec repensés sans usines

Pour leur projet de fin d'études, Simon Parent et Charles Gosselin-Giguère ont imaginé une capitale nationale où les usines situées au centre-ville seraient remplacées par des quartiers résidentiels. Convaincus que leur idée peut freiner l'étalement urbain, ils souhaitent maintenant rencontrer citoyens et élus pour les convaincre des bienfaits de la densification.

Nommé « Québec, ville résiliente », le projet des deux finissants à la maîtrise en architecture et design urbain permettrait d’accueillir 28 000 nouveaux citoyens dans la zone industrielle située près des quartiers Saint-Roch et Limoilou, entre le chemin de la Canardière et le port de Québec.

Le projet « Québec, ville résiliente » vise à transformer le quartier industriel situé dans le Vieux-Limoilou en quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada

Pas question ici de raser tout le secteur industriel. Les auteurs du projet croient plutôt que les usines vétustes doivent être déplacés en périphérie de la ville. Sur une période de 50 ans, les bâtiments seraient remplacés peu à peu par des résidences.

Secteurs de choix

Avec l’arrivée du réseau de transport structurant au cours des prochaines années, ces quartiers deviendront très prisés, soutiennent les deux finissants de l’Université Laval.

« Le projet de tramway est une opportunité parce qu’il implique beaucoup de restructuration », précise Simon Parent.

Utopique comme idée? « Pas du tout, répond le finissant. La ville doit accueillir ces ménages. C’est une prévision qu’elle a. La question à se poser, c’est comment on aménage de nouveaux quartiers. »

« L’idée de notre projet, c’est de démontrer qu’à Québec, il y a encore de la place. Contrairement à ce que certains politiciens peuvent prétendre. Il faut densifier et construire la ville sur elle-même », poursuit Charles Gosselin-Giguère.

D’un point de vue financier, la Ville de Québec a avantage à privilégier un tel projet puisque l’administration serait en mesure d’obtenir plus de revenus grâce aux taxes foncières, plaident-ils.

Crise environnementale

Devant les défis auxquels fait face la planète, dont les changements climatiques, le projet « Québec, ville résiliente » s’inscrit dans le mouvement environnemental, selon ses instigateurs.

« Les gens de ces quartiers-là privilégieraient davantage le tramway et on n’aurait pas à construire de nouveaux quartiers en périphérie de la ville. Ça veut dire moins de routes, de réseaux d’égouts, de lampadaires », souligne Simon Parent.

Au cours des prochains mois, Simon Parent et Charles Gosselin-Giguère ont l’intention de faire la tournée des conseils de quartier des secteurs de Limoilou et Saint-Roch pour vendre leur idée.

« On souhaite aussi rencontrer le maire, des députés et le premier ministre [François] Legault », lance Simon.