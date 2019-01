Le jumelage interculturel : une pratique féconde à l'UQAM et à Vanier

Le jumelage interculturel entre étudiants est de plus en plus courant à l'UQAM et au Collège Vanier. Une pratique qui favorise notamment l'apprentissage du français chez les nouveaux arrivants et les anglophones.

L’École des langues de l’UQAM associe depuis 2002 des étudiants francophones à de nouveaux arrivants pour faciliter sa compréhension de la société d’accueil.

« [On] m'a expliqué comment faire, quoi faire et quoi ne pas faire », raconte Alexander Montoya, étudiant en mathématiques à l’UQAM originaire de Colombie. « On est des immigrants et on ne sait pas si on va être aimés ou pas aimés. »

Du côté du Collège Vanier, c’est l’initiative de l’enseignant Philippe Gagné qui permet de jumeler des étudiants anglophones avec des collègues de Cégep francophones.

« Nos jeunes arrivent et un bon tiers d'entre eux résistent à l'apprentissage du français parce que les deux solitudes n'ont pas disparu tant que ça », explique-t-il.

Cette pratique a inspiré la mise sur pied d’un groupe de recherche commun entre l’UQAM et le Collège Vanier pour mesurer les bienfaits de ces jumelages.

