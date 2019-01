Quinze futurs scénaristes en Acadie

Cette formation est offerte par le scénariste et réalisateur Guy Boutin, qui est aussi chef de la production originale pour TV5 et Unis en Atlantique.

Le formateur confirme que les besoins en scénarisation sont très importants dans la région.

À Unis TV, on a deux projets qui attendent des scénaristes dès la fin février [...] On va aussi tenter de développer une fiction et un nouveau projet documentaire. Je pense que déjà d’ici la fin de l’année, il y a déjà la moitié [des candidats] qui aura trouvé du travail , explique M. Boutin.

Le scénariste et réalisateur Guy Boutin. Photo : Radio-Canada

Pour les participants, il s’agit d’un outil de taille qui permettra de conceptualiser leurs projets.

J’ai une tonne d’idées de films, de documentaires , lance l’humoriste Jean-Sébastien Lévesque, inspiré par la rencontre.

Anika Lirette. Photo : Radio-Canada

Anika Lirette connaît bien le documentaire et le théâtre. Selon elle, la formation lui permettra de transposer son écriture théâtrale pour la télévision ou le cinéma.

C’est comme si une porte s’ouvrait finalement et qu’on va pouvoir raconter nos propres histoires. Anika Lirette, artiste en théâtre et en cinéma

Zachary Comeau, propriétaire du Théâtre DesAssimilés, est venu de la Nouvelle-Écosse afin d’amener sa vision de l’Acadie à l’écran.

Zachary Comeau, propriétaire du Théâtre DesAssimilés à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

En ce moment, on a beaucoup d’histoires à propos de la campagne et l’Acadie c’est beaucoup plus , explique l’homme de Dartmouth, qui explique que l’Acadie qu’il connaît est plus urbaine que celle qu’on lui présente.

La formation comprend aussi des classes de maîtres ouvertes au grand public avec Hugo Latulippe, Gracia Couturier et Réal Bossé.

Un avenir prometteur en Acadie

Cette semaine, le comédien Luc LeBlanc lançait sa nouvelle télésérie humoristique Les Newbies.

Il admet avoir lui-même suivi des formations de perfectionnement pour développer son écriture : On a une équipe technique incroyable ici, qui est capable de faire une série et ça se voit à l'écran. Je pense que l'Acadie est bien positionnée, ce n'est qu'un début!

Selon Luc LeBlanc, la compétence des équipes techniques et la formation de nouveaux scénaristes favoriseront la création de séries originales en Acadie.