Une chorale appuie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Un projet pilote à Calgary se sert de thérapie musicale et de participation à une chorale pour tenter d'améliorer le quotidien de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches.

Le programme de 15 semaines intitulé Memory Lane Chorus a été mis en place par l’association Youth Singers of Calgary et des musicothérapeutes de l’équipe JB Music Therapy. Il s’agit par la musique d’améliorer la parole et apporter de la bonne humeur.

« Ça nous donne une activité merveilleuse à faire ensemble, dit Cindy Johnson, 53 ans, qui chante avec sa mère, Hedy Luijkx, 80 ans.

La musicothérapeute Laurie Callao-Perez précise que la musique libère de l’oxytocin, une hormone qui est bénéfique pour la santé. La chorale aide aussi à établir de nouveaux liens entre les participants.

D’après Alida Lowe, la responsable du programme pour aînés auprès de l’association, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches n’ont pas besoin d’expérience musicale. Des feuilles de chant sont données et un spécialiste mène la chorale. Parmi les partitions figure la chanson Edelweiss du film la Mélodie du bonheur.

La chorale a commencé le 9 janvier et se déroule tous les mercredis.