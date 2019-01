Un travail de reconstitution exhaustif attend la police d'Ottawa

Plus de 24 heures après l'accident d'autobus qui a fait trois morts à la station Westboro, c'est un travail de reconstitution exhaustif qui attend le Service de police d'Ottawa (SPO). Le corps policier doit notamment survoler la scène par drone et déterminer quel siège occupait chacun des quelque 90 passagers à bord.

Six enquêteurs de l'unité d'investigation sur les collisions sont toujours sur les lieux pour déterminer la cause de l'accident. Sur la scène, divers experts s'affairent à prendre des photos et des mesures pour calculer la vitesse de véhicule.

Un aéronef sans pilote survole également la scène en vue d'obtenir une vue en plongée qui aidera à la reconstruction des événements , a expliqué le chef du SPO, Charles Bordeleau, en point de presse samedi après-midi.

Plusieurs vols sont prévus pour le drone appartenant au SPO. Des simulations ont également eu lieu sur le Transitway, en fin d'après-midi samedi, afin de recréer le parcours emprunté par l'autobus du circuit 269.

L'autobus est toujours sur place et l'enquête comporte de nombreuses étapes. La police prévoyait avoir quitté les lieux d'ici la fin de l'après-midi samedi, mais le travail de l'unité d'investigation sur les collisions se poursuivra bien au-delà du week-end.

Il faudra notamment faire l'inspection du véhicule, regarder son dossier de maintenance et étudier les données des appareils de collecte d'information dont sont munis les autobus d'OC Transpo.

Ça prend du temps, mais je pense que la communauté comprend. Charles Bordeleau, chef du SPO

L'autobus de deux étages a une capacité de 90 personnes. Au moment de l'impact, on estime qu'il avait atteint sa pleine capacité, a rapporté le responsable de l'enquête, Cameron Graham.

Cela rend l'enquête plus longue étant donné la quantité incroyable de témoignages à recueillir. En plus de parler aux témoins de l'accident, il faut aussi faire des entrevues avec les passagers.

Les policiers doivent notamment établir avec précision où se trouvait chaque passager au moment de l'impact. Le siège occupé par chacun d'entre eux sera une donnée importante si ces derniers sont éventuellement appelés à témoigner dans un procès, ont expliqué des enquêteurs rencontrés sur place par CBC.

Nous examinons toutes les facettes de la collision, dont le véhicule, la chaussée, la météo et les agissements du chauffeur. Charles Bordeleau, chef du SPO

Le profil complet de la conductrice, qui a été arrêtée et ensuite relâchée, sera d'ailleurs établi par les enquêteurs, a assuré le sergent Cameron Graham.

Une fois que les policiers auront quitté la scène, ce sera aux équipes d'OC Transpo et de la Ville d'Ottawa de faire leurs vérifications et de réparer les dommages faits aux infrastructures, a précisé le chef Charles Bordeleau.