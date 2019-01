Une très bonne première année pour le refuge pour animaux de Rouyn-Noranda

Depuis son ouverture, le Refuge a pu faire adopter 306 chats, stériliser environ 116 chattes, 131 chats et 6 chiens.

L'organisme compte beaucoup sur les dons des citoyens et les activités de financement pour accomplir sa mission.

On a eu une très bonne année. Les citoyens participent beaucoup. On a beaucoup de bénévoles, on a beaucoup de gens qui font des dons. C'est ce qui nous permet de fonctionner , affirme la directrice générale Anik Henri.

En plus d'une subvention récurrente de 85 000 $ de la Ville, le refuge reçoit l'argent de la vente des médailles, ajoute Anik Henri.

Une autre chose qui est très importante, l'achat des médailles. Tous les citoyens doivent prendre leurs médailles pour chien et chat et l'argent, [la Ville] le donne au refuge et nous on s'occupe de la gestion des médailles. C'est notre principale source [de financement] cette année, on doit ramasser autour de 90 000 à 100 000 dollars de médailles.

Le refuge pour animaux de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Une salle de stérilisation pour bientôt

Le refuge planche aussi pour se doter d'une salle de stérilisation grâce à un don de 35 000 $.