Céline Dion participe à un grand hommage à Aretha Franklin

Le grand concert aura lieu au Shrine Auditorium. Alicia Keys, John Legend, Patti LaBelle, Kelly Clarkson et Jennifer Hudson, notamment, doivent participer à ce spectacle.

L'influent producteur de musique Clive Davis est l'organisateur de cet événement unique intitulé Aretha! A GRAMMY Celebration For The Queen Of Soul. L'acteur et cinéaste Tyler Perry est de son côté le maître de cérémonie.

Le concert doit être télédiffusé en mars au réseau CBS.

Aretha Franklin a succombé à un cancer du pancréas, en août 2018. Elle était âgée de 76 ans.