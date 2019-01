C'est le site Internet américain de voyage Matador Network qui a dressé la liste dont font partie d'autres destinations comme le nouveau parc Disney consacré à la saga Star Wars qui ouvrira en 2019 en Californie.

Cette sélection parmi the coolest things opening around the world in 2019 du magazine réjouit le directeur du Parc national d'Opémican, Dany Gareau.

Une grande fierté! C'est vraiment motivant aussi pour ce qui s'en vient cet été. Dany Gareau, directeur du Parc national d'Opémican

Il rappelle que ce n'est pas la première fois que l'endroit fait parler de lui à l'étranger, dans un palmarès international :

C'est vraiment extraordinaire pour la région en termes de visibilité et de rayonnement, dit-il. On s'est aussi retrouvés sur le Men's Journal, une revue américaine qui faisait un palmarès des nouveautés de 2019 à travers le monde. C'est sûr que la création d'un parc national, ce n'est pas quelque chose de fréquent même à l'échelle de la planète donc ça nous donne une belle vitrine.

Il ajoute que les travaux vont bon train pour l'ouverture entière du parc cet été.

Le parc est déjà partiellement ouvert aux visiteurs.