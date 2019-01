Vague de froid : les employés de CAA-Québec ne chômeront pas

En cette période de temps froid, CAA Québec s'attend à avoir un important flot d'appels et ce, jusqu'à lundi.

L’organisme d’assistance routière prévoit faire jusqu’à 6000 interventions quotidiennes, affirme le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin.

« À partir de moins 24, on commence vraiment à voir plus d’appels qu’à l’habitude », souligne-t-il.

On préfère être prêt pour répondre à la demande. Les gens nous font confiance, ils en ont besoin.

Pour pallier la demande, près de 400 dépanneuses pourraient être appelés en renfort.

« Au centre d'appel, l'effectif pourrait plus que tripler pour atteindre 200 téléphonistes », poursuit M. Fortin.

Précautions à suivre

Afin de réduire les pannes de moteur, plusieurs comportements sont recommandés.

« L’idéal, c’est de brancher notre voiture trois heures avant le démarrage. C’est le meilleur compromis côté argent et côté environnement », souligne le porte-parole.

Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA-Québec Photo : Radio-Canada

« Lorsqu’on démarre le moteur, il faut laisser la clé tournée cinq à six secondes. Pas plus que ça. Après, on laisse le moteur tourner environ 30 secondes », poursuit-il.

« Ce qu’il faut comprendre, quand il fait très froid, c’est que la capacité de notre batterie est diminuée. En plus, comme il fait froid, le moteur a besoin de plus d’énergie pour démarrer. C’est comme si on dit à une personne qui se réveille de courir un sprint. »

C’est seulement si le moteur refuse de fonctionner après trois essais que les conducteurs sont invités à demander l’assistance routière.