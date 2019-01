D'anciens joueurs de la LNH à Témiscaming pour la bonne cause

Une grosse soirée de hockey est organisée samedi à l'aréna de la ville de Témiscaming. D'anciennes vedettes des six équipes originales de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les Black Hawks de Chicago, les Bruins de Boston, les Rangers de New York et le Red Wings de Détroit seront en action sur la glace.