Cambriolage à Vanier: le Service de police d'Ottawa à la recherche de suspects

Vers 1 h 10, cette nuit-là, une femme a placé plusieurs objets dans son sac et a tenté de partir sans payer.

Le commis l’a empêché de quitter les lieux et la suspecte l'a alors agressé, puis a dérobé d’autres marchandises en s’échappant avec l’aide de deux hommes avec lesquelles elle était arrivée, relate le SPO dans un communiqué.

La suspecte était vêtue d’un manteau d’hiver noir (4 janvier 20019). Photo : Service de police d'Ottawa

Les autorités décrivent la femme comme une Latino-Américaine qui mesure environ 1 m 73 (5 pi 8 po), de carrure moyenne avec de longs cheveux foncés. Lors de l’événement, elle était vêtue d’un manteau d’hiver noir.

Ses deux complices sont des hommes de race blanche, dans la trentaine, à carrure moyenne. Le premier portait une tuque grise ainsi qu’un manteau et des pantalons noirs. Le deuxième portait un chandail gris clair et noir, un manteau gris clair et portait des verres fumés rouges.

Les deux autres suspects sont des hommes de race blanche dans la trentaine et de carrure moyenne. Photo : Service de police d'Ottawa

Le SPO demande à toute personne détenant des informations concernant cette affaire de communiquer avec l’Unité des vols de la police d’Ottawa au 613 236-1222, poste 5116.