Des ressources pour protéger les sans-abri du froid à Montréal

Le maximum le jour devrait osciller autour de -16 degrés, et les températures ressenties la nuit frôler -30 degrés.

Des haltes-chaleur sont également disponibles pour ceux et celles qui recherchent un endroit temporaire pour se réchauffer et obtenir un repas.

Les refuges, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la police, Urgences-Santé et les organismes communautaires sont mobilisés pour venir en aide aux plus démunis.

Des lits supplémentaires ont notamment été prévus dans les refuges, qui demeurent ouverts le jour.

Montréal dispose ainsi de 957 places d'hébergement pour accueillir les hommes, les femmes et les jeunes en situation d'itinérance.