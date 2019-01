L’Océanic dispose du Phœnix

Lors du premier engagement, c’est Alexis Lafrenière qui a ouvert la marque pour l’Océanic sur des passes de Jimmy Huntington et Jordan Lepage.

Alexis Lafrenière a marqué le premier but du match en fin de première période. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En deuxième période, Jeffrey Durocher a inscrit le premier de ses deux filets du match.

Jeffrey Durocher a ensuite porté l’avance des siens à 3-0 en début de troisième période. Ces deux buts lui ont valu la deuxième étoile du match.

L’unique riposte du Phœnix est venue à 16 min 19 du dernier engagement alors que Samuel Poulin a trompé la vigilance du cerbère de Rimouski, Colten Ellis.

Puis, les visiteurs ont retiré leur gardien Dakota Lund-Cornish à moins de trois minutes de la fin du dernier tiers, ce qui a permis à Anthony Gagnon d’inscrire un quatrième but pour l’Océanic dans un filet désert.

Dakota Lund-Cornish a repoussé 40 des 44 tirs de l’Océanic et a obtenu la troisième étoile du match. Son vis-à-vis, Colten Ellis, a été beaucoup moins occupé avec seulement 26 tirs au but, mais il a réalisé des arrêts importants et a décroché la première étoile du match.

Le gardien de but Colten Ellis de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada / Courtoisie Océanic de Rimouski

Samedi après-midi, ce sera au tour des Tigres de Victoriaville d’être les visiteurs sur la patinoire de l’Océanic.

Les joueurs de Rimouski sont présentement en sixième position au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.