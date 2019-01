Près de 17 000 entrées pour la loterie des magasins de cannabis

Un peu plus de 16 900 personnes et sociétés ont participé vendredi à un tirage au sort dans l'espoir de pouvoir ouvrir un comptoir de vente de cannabis en Ontario.

La province autorisera, à partir d'avril, l'ouverture de seulement 25 de ces magasins privés. Le gouvernement Ford explique cette décision par les difficultés d'approvisionnement en cannabis depuis la légalisation, en octobre.

Nombre de magasins autorisé par région : Est : 5

Banlieue de Toronto : 6

Nord : 2

Toronto : 5

Ouest : 7

Le tirage était une première étape.

Les 25 particuliers et sociétés qui ont remporté la loterie disposent maintenant de cinq jours ouvrables pour faire un dépôt non remboursable de 6000 $ et présenter une attestation de crédit de 50 000 $, s'ils veulent faire une demande de licence.

Nombre d'entrées au tirage par région : Est : 11 084

Banlieue de Toronto : 13 453

Nord : 8545

Toronto : 13 693

Ouest : 12 294

Un peu plus de 400 demandes ont été rejetées parce que certaines conditions n'étaient pas remplies. Des listes d'attente de 20 noms par région ont été constituées.