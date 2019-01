Accident d'autobus mortel à Ottawa : vague de réactions sur les médias sociaux

L'accident d'autobus mortel à la station Westboro d'Ottawa, vendredi après-midi, a suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux. La classe politique a notamment offert ses condoléances et son soutien aux victimes, ainsi qu'à leur famille.

Justin Trudeau a commenté l'événement sur Twitter. De passage à Regina, en Saskatchewan, le premier ministre du Canada a eu une pensée pour les personnes éprouvées et les premiers répondants qui sont intervenus sur la scène.

Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par le tragique accident d’autobus survenu aujourd’hui à Ottawa. Merci aux premiers intervenants qui se sont précipités pour porter secours. Nous suivons la situation de près. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 12, 2019

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a publié un message similaire à son homologue fédéral. Dans une déclaration écrite, il a dit avoir appris avec tristesse la terrible tragédie survenue à Ottawa.

Notre capitale nationale connaît des moments difficiles et je suis de tout cœur avec les victimes et leurs proches. Je sais que, ce soir, les pensées des gens de notre province se tournent vers les victimes de ce drame. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a mentionné en point de presse vendredi soir que les drapeaux de la ville avaient été mis en berne pour montrer la tristesse dans laquelle est plongée sa municipalité et pour souligner les pertes de vie humaine.

Nos pensées sont aussi dirigées vers ceux qui étaient aussi dans cet autobus et à cette station, ceux directement impliqués et ceux qui ont été témoins de la collision , a souligné M. Watson.

De l'autre côté de la rivière, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin a affirmé sur Twitter que les drapeaux de la Maison du citoyen seront aussi mis en berne, en guise de soutien aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'aux blessés.

Le conseiller municipal du quartier Kitchissippi, où se trouve le secteur Westboro, s'est rendu rapidement sur les lieux de l'accident. Sur son compte Twitter, Jeff Leiper a indiqué en anglais que sa communauté est sous le choc et en deuil .

De son côté, Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement et députée d'Ottawa-Centre, a publié un message dans lequel elle indique avoir parlé à M. Leiper et M. Watson pour leur offrir son soutien et son aide pendant ces moments difficiles.

Le leader de l'opposition à Ottawa et chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a aussi tenu à offrir ses condoléances aux personnes touchées par l'accident d'autobus.