Accident d'autobus à Westboro : « ça m'a donné des frissons », raconte un survivant de la tragédie de 2013

L'accident d'autobus qui a fait plusieurs morts et plus de 20 blessés à la station Westboro d'Ottawa, vendredi, rappelle de bien mauvais souvenirs à Chad Mariage. Les images du véhicule sectionné à l'avant l'ont ramené directement au 18 septembre 2013, jour où il a survécu à une grave collision entre un train et un autobus.