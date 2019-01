Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : ragoût de boulettes et de pattes de cochon

Dans le cadre de « Nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Un texte de Colombe Fortin



La grand-mère métisse Cécile St-Amant cuisine avec sa fille, Suzanne André St-Amant, et deux de ses arrière-petits-fils. Elle prépare un ragoût de boulettes et de pattes de cochon. Une recette traditionnelle qu'elle veut transmettre à ses arrière-petits-enfants. Cette recette était aussi celle de sa belle-mère et la préférée de son mari.

Ingrédients de ragoût de boulettes et de pattes de cochon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

4 pattes de cochon

450 g (1 lb) de porc haché

2 oignons

sel, poivre

sarriette en poudre

2 feuilles de laurier

huile végétale

oeuf

125 ml (1/2 t.) de farine blanche (pour les boulettes)

60 ml (1/4 t.) de farine grillée sans gluten (pour la sauce)

2 grosses pommes de terre

Préparation des pattes de cochons Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Laver et couper la peau des pattes de cochon avant de les faire revenir dans un peu d'huile. Pour cette recette, nous utilisons ensuite un autocuiseur pour accélérer le temps de cuisson. Il faudra compter environ 45 minutes pour cuire les pattes au lieu de 1 h 30 dans un chaudron ordinaire. La cuisson est terminée quand la viande se décolle facilement des os.

Les participantes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cécile explique le principe de cuisson avec l'autocuiseur aux grands-mères africaines, Louise-Marie Akiki et Jeanne Mubuaya. Cécile vérifie la cuisson des pattes de cochon et Suzanne prépare le chaudron pour la cuisson des oignons.

Cuisson des pattes de cochon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand les pattes de cochon sont dorées, on ajoute deux tasses d'eau ainsi que les oignons qui ont été légèrement cuits dans un peu d'huile.

L'autocuiseur Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Suzanne explique le fonctionnement de son autocuiseur et le principe de la vapeur.

Le porc haché Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un bol, Cécile mélange les oignons, l'oeuf et les épices au porc haché et prépare les boulettes. Elles doivent être assez petites et, idéalement, de la même grosseur.

Les boulettes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Avant de faire rôtir les boulettes de porc, on les roule dans la farine, ce qui aide à conserver leur forme ronde et à épaissir la sauce du ragoût pendant la cuisson.

Les grands-mères cuisinent. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Tout le monde s'entraide dans la cuisine des grands-mères métisses et africaines.

Le ragoût de boulette Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand les pattes de cochon sont cuites, on en retire les os et on ajoute les boulettes de porc.

Préparation de la sauce pour le ragoût Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

On ajoute de l'eau. Cécile mélange doucement les boulettes et la viande des pattes de cochon. Ensuite elle dilue dans de l'eau un peu de farine grillée. Ici elle utilise de la farine sans gluten, car elle a une intolérance. Le résultat sera le même.

Cécile et Suzanne préparent les pommes de terre. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cécile et Suzanne préparent la purée de pommes de terre.

Le ragoût de boulettes et pattes de cochon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le ragoût est prêt, ça sent un peu Noël, tout est bon dans ce mets traditionnel. Il sera servi avec une purée de pommes de terre.





Cécile St-Amant, Suzanne André-St-Amant et leurs deux petits-fils et arrière-petits-fils. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cécile, sa fille Suzanne et ses deux arrières petits-fils ont partagé de beaux moments de complicité autour de cest recettes.