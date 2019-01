Un homme d'affaires saguenéen parmi les acquéreurs du siège social de Bombardier

L'entreprise HarveyCorp, du Saguenéen Hugues Harvey, fait partie d'une société en commandite qui est devenue propriétaire de l'édifice.

Le siège social de 160 000 pieds carrés est situé à Saint-Bruno-de-Montarville. Bombardier demeure toutefois le principal locataire de l'édifice.

L'homme d'affaires s'est dit très fier de cette acquisition.

Ça reste une entreprise stable, des perspectives à long terme, un édifice de qualité bien localisé sur la rive sud de Montréal donc c’était un bel actif à ajouter à notre portefeuille. Hugues Harvey, homme d'affaires

La transaction, d'un montant de 44 millions de dollars, a été officialisée le 28 décembre dernier. Il s’agit de la plus importante transaction immobilière de M. Harvey.

Généralement, notre cible de transaction est plus de 5 à 15 millions de dollars, donc c’est notre plus grande transaction.

Hugues Harvey ajoute que son entreprise se développe de plus en plus dans les grands centres.

On est très présents à Québec donc on continue notre développement vers l’ouest. On veut accompagner les clients dans leurs besoins dans d'autres régions. Notre stratégie d’expansion se fait beaucoup en essayant d’accompagner nos clients le mieux possible dans leur diversification géographique , ajoute l'homme d'affaires.

HarveyCorp est généralement spécialisée dans le domaine industriel, en étant propriétaire d'entrepôts ou de centres de distribution.