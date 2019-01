Modifier le code du bâtiment pour limiter les incendies

Il y a eu environ 25 feux de résidences importants en 2018, soit près du double par rapport à l'année précédente, révèlent des données de la Ville de Calgary.

« Au fil des années, il y a eu des modifications au code du bâtiment qui ont vraiment aidé », dit Steve Dongworth, le chef des pompiers de Calgary.

Toutefois, s’il est obligatoire pour les résidences de type maison de ville d’avoir un revêtement coupe-feu, ce n’est pas nécessairement le cas pour des maisons plus éloignées les unes des autres, explique-t-il.

D’après lui, il serait important que, peu importe la distance qui les sépare, les maisons soient bâties avec des matériaux limitant la propagation des flammes.

Toutes les maisons devraient avoir un revêtement coupe-feu. Ce n’est pas quelque chose qui coûterait [cher] à faire et ça nous aiderait vraiment. Steve Dongworth, le chef des pompiers de Calgary

Steve Dongworth, chef des pompiers de Calgary, constate que les nouvelles maisons brûlent plus facilement. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Steve Dongworth dit justement être en consultations avec les autorités provinciales concernant de possibles changements à apporter au Code du bâtiment albertain, datant de 2014.

Des matériaux plus résistants au feu comme le fibre-ciment, l'aluminium et l'acier devraient être privilégiés pour le revêtement extérieur des habitations, selon Adam Jones, propriétaire de l’entreprise Max Green Window, Siding and Roofing.

Un ancien voisin a perdu sa maison à cause d’un feu. Les deux maisons voisines n’ont subi aucun dommage parce qu’elles avaient un revêtement en fibre-ciment. Adam Jones, propriétaire de Max Green Window, Siding and Roofing

Selon l'entrepreneur, si les maisons voisines avaient aussi eu un revêtement en vinyle par exemple, elles auraient assurément été touchées par les flammes. « Vous déplacez alors trois familles », dit-il.

Le chef des pompiers constate, par ailleurs, que les maisons dans les nouveaux quartiers sont moins résistantes. Le plastique, le vinyle et la colle utilisés pour fabriquer un revêtement moins coûteux sont responsables de cette propagation plus rapide des flammes.