Les IGA réduisent leurs heures d'ouverture en Abitibi-Témiscamingue

Des commerçants de l'Abitibi-Témiscamingue ont décidé de prendre les grands moyens pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre et pour offrir un répit à leurs employés. Les heures de plusieurs entreprises, spécialement dans le commerce de détail, ont été réduites.

Les IGA de la région ont annoncé qu'ils ne seront plus ouverts les soirs, la fin de semaine. Les deux principales raisons pour lesquelles plusieurs commerçants de la région ont réduit leurs heures d'ouverture dernièrement sont la pénurie de main-d'oeuvre et le fait que le personnel est essoufflé. Dans la région, il y a environ 100 postes vacants dans tous les IGA. C'est un peu aussi pour cette raison que les IGA ont décidé d'aller de l'avant avec ce projet-pilote.

Ça va commencer le 28 janvier et ça va se terminer vers la mi-mai , indique la conseillère principale aux communications externes chez Sobey's, Anne-Hélène Lavoie.



Les internautes réagissent

Sur le web, les réactions n'ont pas tardé. La majorité des internautes semblaient percevoir ce changement d'horaire positivement.

Pas seulement les IGA

Le propriétaire de l'entreprise roynnorandienne Infogénie, Raynald Bureau, nous a avoué avoir d'abord réduit ses heures d'ouverture pour s'offrir une qualité de vie. Selon lui, les propriétaires des PME n'hésitent pas à faire de nombreuses heures. Il est donc parfois difficile de décrocher et de s'offrir un répit.

M. Bureau aurait aussi aimé engager un technicien à temps partiel, mais il en est venu à l'évidence que ce serait trop difficile de trouver cet employé alors il est maintenant fermé le vendredi. Il en profite pour faire sa comptabilité et quelques autres tâches que le service à la clientèle.

Questionné à savoir s'il est difficile de conjuguer succès dans les affaires et qualité de vie, Raynald Bureau nous a répondu qu'il avait des craintes de perdre des clients au départ.

Je me posais la question, vais-je perdre des ventes et des réparations, mais les gens le savent et ils se sont bien habitués. Il ne semble pas avoir de problème, à ma connaissance , souligne Raynald Bureau.

À la boulangerie St-Honoré de Rouyn-Noranda, le propriétaire a décidé, lors du temps des Fêtes de donner un congé supplémentaire à son équipe. Au lieu de fermer cinq jours, l'entreprise a fermé ses portes six jours.

On vit la pénurie de main-d'oeuvre, mais on voulait aussi reposer nos gens un peu , raconte le propriétaire de l'endroit, Simon Gaivin.

Une bonne solution, mais à court terme

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, croit également que la réduction des heures d'ouverture est la meilleure solution, mais à court terme seulement.

C'est une solution rapide qui donne des résultats rapidement, mais à long terme, je crois que la pénurie de main-d'oeuvre va continuer à s'accentuer Jean-Claude Loranger, Président de la Chambre de commerce et d'indutrie de Rouyn-Noranda