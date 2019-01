Ceintures obligatoires dans les bus scolaires : une pétition récolte 50 000 signatures

À la retraite depuis quelques années, Gary Lillico a commencé à conduire un autobus scolaire en septembre dernier.

Dès le premier jour, en attachant sa ceinture de sécurité, il a été surpris de constater qu'il était le seul à en porter une à bord du véhicule.

N'étant pas remonté dans un autobus scolaire depuis son enfance, Gary Lillico était persuadé que le port de ceintures de sécurité pour tous les enfants était un fait accompli au Canada.

Quelques semaines plus tard, il voit un reportage percutant dans l'émission The Fifth Estate de CBC qui explore cette situation dangereuse.

Ce reportage de CBC a été un signe déclencheur pour moi. J’étais bouleversé et je me suis dit que quelqu’un devait poser un geste concret. J’ai tout de suite dit à mon épouse que j’allais lancer une pétition. Gary Lillico

La pétition, qu’on peut trouver sur le site change.org, a pour objectif d’obtenir une loi fédérale qui imposerait le port de la ceinture obligatoire dans les autobus scolaires de tout le pays.

Depuis la mi-octobre, plus de 50 000 Canadiens d'un océan à l'autre l'ont signée.

Gary Lillico ne comprend pas pourquoi le chauffeur est le seul à avoir accès à une ceinture de sécurité à bord d'un autobus scolaire. Photo : Gary Lillico

Selon Gary Lillico, chaque jour, 2 millions de jeunes Canadiens vont à l'école à bord de 40 000 autobus scolaires et il croit que ces chiffres représentent la chronique d'une tragédie annoncée.

Marc Garneau, le ministre fédéral des Transports, affirme étudier actuellement ce dossier.

Gary Lillico espère que le port obligatoire de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires fera partie des promesses et des enjeux lors des prochaines élections fédérales.