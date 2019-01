Francophones, Nord-Ontariens et désormais Canadiens

Arrivés au Québec il y a quatre ans, les Ivoiriens d’origine Mery Ouattara et Bernard Gueu ont décidé de déménager à Sudbury il y a six mois parce qu’ils espéraient réintégrer la profession d’enseignant qu’ils avaient déjà exercée pendant plus d’une décennie.

Ici, pour les francophones, ce métier est facile à intégrer contrairement au Québec ,indique-t-il.

L’obtention de la citoyenneté constitue pour Mme Ouattara un moment de joie et de fierté surtout .

C’est comme une récompense pour avoir vécu ici et adopter ce pays , affirme-t-elle.

Les membres de la famille Gueu, originaire de la Côte d'Ivoire, sont désormais canadiens. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle dit être particulièrement fière d’obtenir du même coup le droit de vote.

C’est très important d’aller voter, d’aller choisir les dirigeants que nous voulons. Mery Ouattara, Ivoirienne d’origine et nouvelle citoyenne canadienne

Son conjoint Bernard Gueu, quant à lui, compte faire tout [son] possible pour apporter [sa] contribution au développement du Canada à tous les niveaux .

Mawumenyo Gumedzoe est originaire du Togo et suit actuellement sa formation en enseignement à l’Université Laurentienne.

Il dit aussi être fier d’être [désormais] Canadien, de défendre les valeurs canadiennes et de partager [ses] talents .

Mawumenyo Gumedzoe est originaire du Togo. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La francophonie contribue à son épanouissement dans la ville du nickel.

C’est une bonne chose, l’identité francophone, et je pense que Sudbury intègre peu à peu cette dimension multiculturelle. Mawumenyo Gumedzoe, Togolais d’origine et nouveau citoyen canadien

Un rêve accompli

La citoyenneté, c’est quelque chose dont j’avais toujours rêvé , fait savoir Hervé Mility, originaire de la Côte d’Ivoire.

Dès son jeune âge, il était fasciné par le Canada et recevait plusieurs colis de sa grande soeur qui y vivait déjà.

Pour moi, devenir citoyen c’est vraiment aimer le pays dans lequel on a choisi de vivre pour le reste de sa vie, remplir ses devoirs et ses responsabilités , explique-t-il.

Hervé Mility et sa fille, Justine, sont originaires de la Côte d'Ivoire. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Sa fille Justine, en passe de terminer ses études secondaires, a aussi reçu sa citoyenneté vendredi. Alors qu’elle était en 9e année et qu’elle avait confié à son enseignante de français qu’elle aimerait bien devenir Canadienne, cette dernière lui avait répondu qu’elle l’était déjà de coeur .

Comme ce jour est arrivé, j’ai repensé au jour où j'ai dit ça à mon enseignante. Je suis contente , dit, émue, l'élève qui aspire à une carrière dans le domaine des médias.

Censé s'établir dans la région de Toronto à son arrivée, Hervé Mility a finalement opté pour North Bay.

Ma soeur qui m'a parrainé vivait à North Bay. Je suis venu visiter et je suis tombé en amour avec l'endroit , explique-t-il.

La localité avait aussi l'avantage de [lui] permettre de pratiquer l'anglais , tout en offrant à sa fille la chance de poursuivre son éducation en français.

Quatre ans plus tard, il ne regrette pas son choix.