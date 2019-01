Carambolage sur la route 175 : le MTQ appelle à la prudence

Au lendemain d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules sur la route 175, le ministère des Transports (MTQ) et CAA-Québec invitent les automobilistes à la prudence.

La porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier, précise qu'il faudrait toujours remettre nos déplacements à plus tard lorsque les conditions routières sont mauvaises.

Souvent, les raisons du quotidien, le stress qu'on s'impose va faire en sorte qu'on va prendre la route alors qu'il serait beaucoup plus raisonnable d'attendre avant de le faire , explique Annie Gauthier.

En temps hivernal, les automobilistes savent qu’ils doivent ralentir, mais ils ne le font pas toujours.

La vitesse réduite et l’espace qu'on se laisse pour manœuvrer vont nous donner le temps de prendre des décisions et d'effectuer les mouvements nécessaires. Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec

Le ministère des Transports assure que les sept déneigeuses affectées au déglaçage de la réserve faunique des Laurentides pour la section du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont à pied d'œuvre tout l'hiver.

Par contre, quand les précipitations sont de l'ordre de plus de 5 centimètres à l'heure ou peu importe, c'est certain que ça devient difficile de maintenir une chaussée dégagée, même si les véhicules font des boucles et des rondes sans cesse, c'est sûr que ça devient difficile , explique la porte-parole du ministère, André-Anne Duchesne.

Le CAA-Québec recommande aux automobilistes qui traversent souvent la réserve faunique des Laurentides de toujours avoir une trousse d'urgence dans leur véhicule.

Il s'avère également fort utile d'avoir un cellulaire bien chargé lorsque vient le moment d'appeler de l'aide.

D'après le reportage de Claude Bouchard