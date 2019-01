Laurent Dubreuil à la recherche d'un toit pour les Mondiaux

C’est sûr que c’est un peu frustrant. Idéalement, je n’aurais pas à me préoccuper de ces affaires là. Mais on fait avec ce qu’on a. Si je n’avançais pas du tout, probablement que j’irais pas à un championnat du monde à mes frais pour me faire planter. Mais là, je ne suis pas loin d’être un prétendant au podium, donc il n’y a aucune chance que je rate ça même si ça me coûte un peu d’argent.

En grande forme

C’est que Dubreuil est en pleine possession de ses moyens dernièrement. Pas plus tard que la semaine dernière, à la Coupe Canada, il a signé le cinquième meilleur temps de l’histoire sur 500 mètres, évidemment un record personnel.

Mais voilà, le budget de la fédération canadienne est limité, peu importe les performances du Québécois.

C’est pourquoi il s’est pris un mois à l’avance pour lancer un appel à tous sur Facebook, vendredi, pour trouver quelqu’un pouvant l’héberger à Heerenveen, en février. En échange d'un lit pour une dizaine de jours, il promet des billets pour assister aux Mondiaux et même du sirop d'érable.

C'est absolument incroyable sur des poffertjes (crêpes holladaises) , argue-t-il.

Plus facile à Heerenveen

L’an dernier, les Championnats du monde de sprint étaient en Chine, donc j’étais resté en Asie après les Olympiques. Évidemment, Facebook étant banni en Chine, ce n’était pas vraiment une option de lancer un appel comme je l’ai fait aujourd’hui. On est donc resté à l’hôtel et ça a couté un peu plus cher.

Cette fois, par contre, l'Olympien est assez confiant de se trouver un toit. « Je suis un peu chanceux que ce soit à Heerenveen. Ce n’est pas une métropole, mais c’est la ville du patinage de vitesse dans le monde. Le pourcentage de personnes qui sont amateurs de patin et qui suivent ça est très élevé. »

Pas question de trop se tracasser, donc, alors que sur la glace tout semble tomber en place pour lui.

Mon temps record, la semaine dernière, m’a vraiment surpris. Je ne m’attendais pas du tout à ça. Cet automne, en coupe du monde, il me manquait juste un peu de force. J’ai eu un petit deux semaines d’entraînement avant de partir à Calgary. Ça peut sembler peu, mais j’ai eu le temps de corriger certaines lacunes que j’avais physiquement.