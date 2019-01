Un des jeux vidéo en ligne les plus populaires au monde reçoit la note F de la part du Better Business Bureau (BBB) pour sa gestion des plaintes des consommateurs .

L’association qui évalue la qualité des entreprises en Amérique du Nord a enregistré 271 plaintes l’an dernier contre Epic Games, le développeur du jeu multijoueurs Fortnite. De ces plaintes, 88 % n’ont reçu aucune réponse de l’entreprise.

Les consommateurs se plaignent de retraits non autorisés sur leur carte de crédit et de n’avoir pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, selon Karla Davis, la porte-parole du BBB dans le sud de la Colombie-Britannique.

Un joueur s’est plaint au BBB, écrivant : il n’y a pas de numéro de téléphone et pas de réponse par courriel concernant un retrait de 160 dollars sur ma carte de crédit. Personne ne répond et je me sens trompé.

Les plaignants disent que l’entreprise ne respecte pas la sécurité des consommateurs. Karla Davis, porte-parole du BBB dans le sud de la Colombie-Britannique

Un porte-parole d’Epic Games répond que l’entreprise n’est pas affiliée au BBB et a dirigé les plaintes soumises à l’association à son service d’aide aux joueurs. Elle encourage ses clients à utiliser son site internet s’ils ont besoin de la contacter.

Avec des informations de Rafferty Baker.