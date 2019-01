Temps froid : la prudence est de mise pour les travailleurs

Les températures seront à la baisse pour les prochains jours en Abitibi-Témiscamingue et dans la plupart des régions du Québec. Le facteur de refroidissement éolien était de 29 à Val-d'Or vendredi. Les citoyens qui travaillent à l'extérieur doivent donc faire preuve de prudence et adapter leurs méthodes de travail.

Avec plus de 30 ans d'expérience, la factrice Guylaine Martin a développé une certaine expertise pour affronter les températures extrêmes.

J'utilise de l'Antiphlogistine (crème chaleur) et de l'huile chinoise sur les mains et les pieds, ça aide à la circulation. Il reste le visage, mais on a des belles petites joues rouges , s'exclame-t-elle. Les facteurs de Val-d'Or utilisent des « points chauds » pour éviter des engelures.

Dans des commerces notamment , explique Mme Martin. Il faut se dézipper (ouvrir le manteau) pour faire sortir l'humidité et prendre le temps de se réchauffer.

La factrice Guylaine Martin est habituée de combattre le froid. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Comme le rappelle le responsable des communications de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Yvon Grégoire, l'employeur a l'obligation légale de mettre en place des mesures préventives pour assurer la sécurité des travailleurs. Les mesures sont multiples, et peuvent prévoir l'installation d'un écran pour protéger des vents et la présence d'un abri muni d'une chaufferette.

Il faut limiter le temps de travail à l'extérieur avec une pause à l'intérieur, explique M. Grégoire. Il faut surtout limiter le travail sédentaire au froid.

Une centaine de travailleurs blessés dans les dernières années

La CNESST rappelle également l'importance de faire sécher les vêtements humides en raison de la transpiration. Jumelés avec des températures froides, les risques d'hypothermie sont élevés.

Ça peut causer des lésions, l'hypothermie et même la mort Yvon Grégoire, Responsable des communications à la CNESST

Dans les 5 dernières, ce sont plus d'une centaine de travailleurs au Québec qui ont déclaré une blessure, comme une engelure, en raison du froid. Il y a quelques années, le brigadier Pierre-Rock Xavier a été blessé.

Je me suis brulé deux pommettes ici à cause du frette. Deux pommettes puis le bout du nez , se rappelle-t-il alors que le thermomètre affichait une température de moins 40 degrés Celsius.

Le brigadier Pierre-Rock Xavier s'assure d'être bien habillé pour les journées de grand froid. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Faut en mettre plusieurs couches (de vêtements). Vaut mieux en enlever que de ne pas en avoir assez Pierre-Rock Xavier, Brigadier

Pour d'autres, comme le pompiste Sean Saint-Jacques, les températures extrêmes ont aussi leurs avantages, alors que les pourboires se font plus importants.

Les clients sont beaucoup plus généreux , s'exclame-t-il.

Porter plainte

Les travailleurs peuvent interpeller la CNESST s'ils jugent que leur sécurité est en danger en raison du froid et que leur employeur fait preuve de laxisme. Il s'agit toutefois d'une responsabilité partagée, précise Yvon Grégoire.

Les travailleurs doivent s'assurer d'être bien habillés , explique-t-il.

Si les travailleurs sentent que leur sécurité est en jeu, ils doivent toutefois agir.