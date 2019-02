À la fin des années 30, Annette St-Jean quitte sa petite ville de Verner pour aller travailler à North Bay. Quelque mois plus tard, elle porte en elle un lourd secret.

À Ottawa elle donne naissance en secret à sa fille illégitime, dont elle s’occupe pendant de longs mois avant de la donner en adoption.

Tournant la page sur cet épisode scandaleux pour l’époque, Annette rentre chez elle, se marie et fonde une famille.

50 ans plus tard, Annette décide de chercher sa fille… qui est peut-être plus proche qu’elle ne le pense!

L'enfant perdue est lue par Miriam Cusson et ce qu'elle vous raconte est complètement vraisemblable!

Carte avec les villes de Verner et North Bay Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Les photos

Agrandir l’image Annette et Jeanne St-Jean, fin des années 30 Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Annette St-Jean, 18 ans, avant de partir pour North Bay Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Agrandir l’image Rollande à 4 ans (à gauche) et à 6 ans (à droite) Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Agrandir l’image Annette Lafrenière en 1957 Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Agrandir l’image Annette entourée de ses enfants en 1995. Fernand est derrière, au milieu. Rollande est en bas, à droite. Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Agrandir l’image Carole Lafrenière-Noël avec sa mère Annette, et sa demi-soeur Rollande en 2005 Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

Rollande lors de son 80e anniversaire avec quatre de ses demi-frères et soeurs. De gauche à droite : Marcel Lafrenière, Lucie Lafrenière, Carole Lafrenière-Noël et Fernand Lafrenière. Photo : Avec l'autorisation de Carole Lafrenière-Noël

La chanson

Le coeur de nos mamans que l’on entend dans l’épisode est une composition du Franco-Ontarien Joseph Beaulieu.

Né à Mattawa en 1895 et décédé à North Bay en 1965, Beaulieu a écrit quelque 200 chansons d'inspiration folklorique et religieuse. Un bon nombre d’entre elles furent publiées dans le Cahier de la Bonne chanson.

La lectrice : Miriam Cusson, metteuse en scène, comédienne, auteure et conseillère dramaturgique

Agrandir l’image Miriam Cusson, metteuse en scène, comédienne, auteure et conseillère dramaturgique Photo : Radio-Canada

De 2006 à 2010, Miriam Cusson a assumé la direction générale et artistique du Salon du livre du Grand Sudbury où elle a créé plusieurs spectacles littéraires.

En 2010, elle cofonde la compagnie de création les Productions Roches brûlées (PRB). Artistes en résidence à l’Université Laurentienne, les PRB créent entre autres Fara Lifa : Fred et Crudo do Iceland ainsi que Le Corbeau/The Raven.

En 2013, elle écrit et met en scène Nowhere du Nord et en 2018, elle joue dans sa création Parmi les éclats au Théâtre du Nouvel-Ontario.

Miriam est également directrice du design urbain et curatrice du volet Installation pour le festival Up Here à Sudbury, ainsi que codirectrice artistique du Conservatoire de création et de performance de l’île Manitoulin.

Elle est la lauréate 2017 du prix John Hirsch de mise en scène; une récompense remise aux trois ans à un metteur en scène prometteur de l'Ontario.

« Vraisemblable », un balado inspiré de faits vécus - Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier