Sainte-Anne se prépare à doubler sa population d’ici dix ans

Pour Richard Pelletier, le maire de Sainte-Anne, la croissance de la ville est presque surprenante.

« C’est incroyable de voir comment la ville grossit », observe-t-il.

La municipalité accueille actuellement 7000 personnes. Le maire voit un fort potentiel pour les prochaines années. « On se prépare à doubler d’ici 5 à 10 ans. »

Sainte-Anne attire ainsi un mélange de retraités et de jeunes familles. Norman Main a justement décidé de quitter Kelowna, en Colombie-Britannique, afin de s’installer à Sainte-Anne.

« On est revenu pour notre retraite, explique-t-il. Ma femme est d’ici et mes enfants vivent dans le village. C’est convivial, on peut aller voir notre famille facilement. »

Norman Main apprécie surtout le sentiment de sécurité dans les rues, « même à deux heures du matin ».

De nouveaux arrivants

Safariate Gudii est originaire du Togo. Arrivée au Manitoba il y a cinq ans, elle a décidé de venir s’installer à Sainte-Anne pour le travail il y a un an.

« C’est plus calme que Winnipeg, mais je préfère », affirme-t-elle.

Elle ajoute qu’elle a facilement accès aux services dont elle a besoin.

« J’aime l’accès très rapide à l’hôpital et je vais à Steinbach pour faire mes courses, précise-t-elle. À Sainte-Anne, les services en français sont très faciles d’accès et je n’ai pas besoin d’insister pour les avoir comme à Winnipeg. »

Les nouveaux arrivants font le bonheur des commerçants, reconnaît David Lemoing qui tient une épicerie.

« On a pu voir une augmentation significative de notre chiffre d’affaires, de l’ordre de 30 % », note-t-il.

Pouvoir répondre à la demande

L'expansion démographique de la municipalité implique également de développer les capacités de certains services comme l’hôpital, reconnaît Richard Pelletier.

Chantal Ménard, directrice de la garderie Les petits amis avoue avoir des difficultés à répondre à la forte demande des familles pour avoir des places dans son établissement.

Pour Chantal Ménard, directrice de l'unique garderie francophone de Sainte-Anne, il est difficile de répondre à la demande croissante des jeunes familles qui s'installent dans la municipalité. Photo : Radio-Canada / Abdoulaye Cissoko

« Il y a deux ans et demi, il y avait une vingtaine d’enfants sur la liste d’attente, aujourd’hui on en a 76 », détaille-t-elle.

Sainte-Anne, un cas particulier parmi les municipalités bilingues

Dans d’autres municipalités bilingues du Manitoba, la croissance n’est pas aussi forte.

À La Broquerie, qui a une population similaire à Sainte-Anne, le marché stagne, affirme Yvan Normandeau, conseiller de la municipalité rurale.

« Depuis trois ou quatre ans, le marché est plutôt stable. Dans le village, il n’y a que quatre à cinq maisons qui sont bâties par an », observe-t-il.

Dans la municipalité de Ritchot, si le nombre de permis commerciaux connaît une légère augmentation, ce n'est pas le cas pour les habitations.

« Le nombre de permis est un peu décevant parce que sur les constructions de nouvelles maisons, il y a eu une baisse. On est passé de 76 permis à 50 », dit Michel Duval.

Pour autant, il espère que le marché immobilier sera plus favorable à l’avenir. « On aimerait voir le chiffre remonter. On aimerait une augmentation de 10 à 15 % », conclut-il.

Avec des informations d'Abdoulaye Cissoko et Julien Sahuquillo