Santé Canada maintient son approbation du glyphosate

Après avoir révisé les centaines d'études qui avaient justifié son autorisation en 2017, Santé Canada maintient sa décision d'approuver le glyphosate, l'ingrédient actif du Roundup de Monsanto, l'herbicide le plus vendu au Canada. Des médecins et des environnementalistes y s'opposent.

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du ministère fédéral soutient que les pesticides contenant du glyphosate sont sans danger s'ils sont utilisés de manière appropriée.

En novembre dernier, Santé Canada avait annoncé reprendre l’analyse des études sur lesquelles elle s’était fiée pour renouveler l’autorisation du glyphosate pour une période de 15 ans. Cette révision a été décidée après que des détracteurs - Santé Canada avait reçu huit avis d'opposition - eurent soutenu que ces études auraient été manipulées par le géant de l’industrie agrochimique Monsanto.

Une nouvelle équipe de 20 scientifiques, qui n'avaient pas participé à la réévaluation de 2017, a été mise sur pied pour revoir les documents. Ils sont unanimement arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucune raison de douter des preuves scientifiques utilisées jusqu'ici pour approuver l'usage du glyphosate dans les herbicides.

L'épandage de pesticides Photo : iStock

Un produit controversé

Partout à travers le monde, l’utilisation des herbicides à base de glyphosate est remise en question pour ses possibles effets sur la santé humaine et sur l’environnement.

Le Comité international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a même classé en 2015 le glyphosate comme étant une substance génotoxique (dommageable pour l’ADN), cancérogène pour l’animal et « cancérigène probable » pour l’homme.

En août 2018, un verdict historique a conclu qu’il y avait un lien entre le cancer d’un jardinier américain et deux herbicides à base de glyphosate fabriqués par Monsanto, le Roundup et le Ranger Pro. La victime, Dewayne « Lee » Johnson, s’est alors vue accorder plus de 78 millions de dollars américains.

Monsanto, qui a toujours nié la dangerosité du glyphosate, a fait appel du verdict. Elle fait aussi face à plus de 8000 procès en attente aux États-Unis.

Monsanto appartient au géant pharmaceutique allemand Bayer depuis le mois de juin 2018.