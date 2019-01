Le journal l'Éclat sera distribué une fois par mois

La première édition du mensuel a été distribuée aujourd'hui, mais l'éditeur, Joël Caya, affirme qu'il s'agit d'une situation temporaire.

Ce n’était pas distribué de la manière qu'on voulait. On s'est assis avec les distributeurs pour trouver la meilleure façon. À partir de là, on est en train de regarder dans les marchés où on va le retrouver. C'est vraiment juste une question de distribution qui est notre grosse problématique.

Cet hebdo-magazine gratuit de l'Abitibi-Témiscamingue a remplacé les journaux La Frontière et L'Écho Abitibien, qui étaient dans le paysage médiatique de la région depuis 80 ans environ.

Les nouvelles de l'Éclat demeurent accessibles quotidiennement sur Internet.