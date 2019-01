Notre édition week-end

Il est minuit moins une pour la planète; comment contribuer à l'effort écologique? Où siègent députés et sénateurs pendant que sont rénovés la Chambre des communes et le Sénat? Et à quoi ressemblait le visage du célèbre « vieillard » de Cro-Magnon? Voici nos suggestions de lecture.

1. Petit atlas des grandes organisations internationales

Même souveraines, les nations du monde ont compris il y a longtemps l'importance de s'unir et de former des alliances pour régler toutes sortes de questions. Photo : iStock

Les différentes organisations internationales sont souvent mentionnées dans les médias, mais on ne sait pas nécessairement toujours quels pays en font partie ou quelle est la vocation exacte de chacune. Démystifions-en donc quelques-unes parmi les plus importantes.

Par Bernard Barbeau

2. Cinq actions des pouvoirs publics pour réduire les GES

De la verdure pour rafraîchir un édifice urbain Photo : iStock

Les gouvernements disposent de moyens considérables pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Voici quelques mesures dont on entend assez peu parler mais dont la portée peut être immense.

Par Mathieu Gobeil

3. Cinq gestes à poser pour réduire son empreinte carbone

Des personnes de tous les âges y étaient. Photo : Radio-Canada / Photo: Dominique Bertrand

Alors que les émissions mondiales de carbone atteignent des sommets, que pouvons-nous faire comme individus pour changer la donne? Même si des gestes isolés peuvent sembler anodins, mis bout à bout, ils peuvent avoir un impact.

4. Dans les coulisses du Parlement canadien temporaire

La nouvelle Chambre des communes a été installée dans la cour intérieure de l'Édifice de l'ouest. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Nouvelle année, nouvelles chambres pour les parlementaires canadiens. Pour la première fois en près de 100 ans, députés et sénateurs siégeront dans une Chambre des communes et un Sénat temporaires, le temps que l'édifice du Centre qui les abrite subisse une importante cure de rajeunissement. Visite au coeur de la (nouvelle) démocratie canadienne.

Par Mathieu Gohier

5. Donner son corps à la science

Un corps destiné à l'enseignement de la médecine Photo : Radio-Canada

Des milliers de Canadiens choisissent volontairement de faire don de leur corps à la science à leur décès. Contrairement au don d'organes, c'est le corps entier qui est pris en charge par les départements d'anatomie des universités. Les corps y sont surtout utilisés pour l'enseignement, mais le développement récent de nouvelles techniques d'embaumement donne naissance à de nouveaux projets de recherche.

Par André Bernard

6. Un avenir tumultueux pour la Voie lactée

La Voie lactée est bien visible au centre de cette image prise à l'observatoire de La Silla, au Chili. À droite, on voit le Grand Nuage de Magellan et en bas à droite, le Petit Nuage de Magellan. Photo : ESO/Z. Bardon

On sait que notre galaxie, la Voie lactée, se trouve actuellement dans la trajectoire de notre voisine, la galaxie d'Andromède, avec laquelle nous entrerons en collision dans plus de 4 milliards d'années. Or, une autre voisine pourrait la précéder et bouleverser le ciel étoilé de nos descendants beaucoup plus tôt que prévu, soit d'ici un milliard d'années.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. L'Homo numericus, une nouvelle espèce hyperconnectée

Des gens attendent le métro. Photo : Getty Images / DoucetPh

La science ne connaît pas encore très bien les impacts des nouvelles technologies sur notre santé et sur notre cerveau, mais de nombreux experts croient qu'il y a péril en la demeure. Premier d'une série d'articles sur nos vies numériques.

Par Janic Tremblay

8. Médecins, artisans insoupçonnés de la canonisation de saints

Le pape François a canonisé l'ancien pape Paul VI et l'ancien archevêque salvadorien Oscar Romero, un processus qui a nécessité le travail de scientifiques et de médecins pour confirmer leurs miracles respectifs. Photo : AFP / Filippo Monteforte

Pour prouver que des miracles auraient été provoqués par de futurs saints, le Vatican fait appel depuis toujours à des scientifiques ou à des médecins pour obtenir une expertise externe, une pratique qui peut surprendre par sa rigueur.

Par Jean-Philippe Guilbault

9. Le nouveau visage de Cro-Magnon

La reconstitution du visage du « vieillard » de Cro-Magnon, avec la peau foncée. Photo : Philippe Froesch/Visualforensic

Près de 150 ans après la découverte historique des restes humains dans l'abri Cro-Magnon, en France, des chercheurs ont reconstruit le cerveau et le visage du plus célèbre d'entre eux, le « vieillard ».

Par Binh An Vu Van, de Découverte

10. Reprogrammer la photosynthèse pour améliorer les rendements agricoles

De jeunes plantes se développent au soleil. Photo : iStock

Des chercheurs sont parvenus à améliorer l'une des réactions chimiques les plus importantes de notre planète : la photosynthèse. Ce faisant, ils ont réussi à augmenter la croissance de certaines plantes de 40 %, une hausse qui serait bien utile pour combler les besoins alimentaires des prochaines années.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

11. L’avez-vous vu? Le maquillage se réinvente et le Sahara se transforme en jungle... encore

Photo : Dronestagram/Martin Sanchez

Il est maintenant possible de faire disparaître les défauts de votre peau à l'aide d'un système de maquillage nouveau genre, et la région du Sahara vit des cycles d'alternance désert/jungle plus courts qu'on le pensait. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

Bonne lecture!