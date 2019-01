Triste anniversaire pour Raif Badawi

Les habitués de ces rassemblements étaient à nouveau réunis devant l'hôtel de ville de Sherbrooke comme ils le font tous les vendredis. Cette vigile avait toutefois un caractère particulier étant donné qu'on soulignait la première fois que le blogueur a été soumis à des coups de fouet.

Rappelons que Raif Badawi a été condamné il y a 6 ans à 10 ans de détention et mille coups de fouet et une amende pour des propos tenus sur le site web « Libérez les libéraux saoudiens » et pour ses chroniques dans un journal du pays.

Le blogeur Raif Badawi Photo : Radio-Canada

Les autorités saoudiennes lui reprochent d'avoir insulté l'islam. Au début des procédures, il faisait face à une accusation d'apostasie, un crime en Arabie saoudite, qui peut mener à la peine de mort.

Il aura subi jusqu'ici une seule séance de flagellation puisque son état de santé ne permettait pas de continuer à lui infliger cette peine.

L'homme qui n'a pas la citoyenneté canadienne reçoit des appuis d'ici depuis presque 6 ans puisque sa femme et leurs trois enfants vivent à Sherbrooke. Sa famille craint que ce supplice reprenne à tout moment.

Nous n'avons pas une vie normale, mais je garde espoir qu'il sera libéré un jour. Je dois garder espoir. Ensaf Haidar, conjointe de raif Badawi

Ensaf Haidar, la conjointe de Raif Badawi Photo : Radio-Canada

La porte-parole d'Amistie International en Estrie, Mireille El Chacar est toujours aussi préoccupée par le climat politique en Arabie Saoudite puisque depuis l'arrivée au pouvoir du prince héritier il y a davantage d'arrestations de défenseurs des droits de l'homme.

« On est content que dans la dernière année il y ait eu quelques gestes de poser quant aux prisonniers d'opinion. On est content aussi de voir que des gens ont commencé à poser des questions, mais maintenant ça doit aller plus loin. Évidemment si on rompt le contrat d'armement ça peut avoir des conséquences économiques, mais pour nous, la première préoccupation doit être celle des droits de l'homme », explique Mireille El Chacar.

La semaine prochaine, la conjointe de Raif Badawi espère pouvoir rencontrer le premier ministre du Canada Justin Trudeau qui sera de passage à Sherbrooke afin de réclamer à nouveau qu'il fasse pression sur les autorités saoudiennes pour obtenir la libération de son mari.