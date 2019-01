Scie et Marine Ferron à Ville-Marie: plus grand, plus visible

Au Témiscamingue, 6 nouveaux emplois ont été créés grâce au déménagement et à l'agrandissement de l'entreprise Scie et Marine Ferron. L'entreprise a officiellement inauguré ses nouveaux locaux à Ville-Marie vendredi matin.

Située à Béarn depuis 60 ans, la direction a pris la décision de transférer son inventaire sur la rue Ste-Anne à Ville-Marie, augmentant considérablement la superficie du commerce. Elle a aussi fait l'achat des actifs de Véhicules Bellehumeur.

C'est complet comme offre au niveau du marine et du récréatif, que ce soit dans la motoneige ou la côte à côte. Innover, évoluer, ça fait partie de la vie. À Ville-Marie, nous sommes plus centrales. Il y a une nostalgie, car l'entreprise est établie à Béarn depuis 1949. De s'en venir à Ville-Marie, c'est pour être plus proche de la population. précise la directrice commerciale Fanny Poulain.

L'espace à l'intérieur permet d'avoir de nombreux véhicules à moteur en magasin. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Scie et Marine Ferron est une entreprise de 3e génération. Les locaux de l'entreprise situés à Béarn demeurent ouverts pour de l'entreposage.